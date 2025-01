Non qualifié pour la CAN, la Guinée a servi de sparring-partner au Sénégal pour sa préparation. Occasion pour le sélectionneur de l’équipe nationale du sable de féliciter le travail effectué sur le beach soccer dans le pays de la Téranga. Selon lui le professionnalisme et la concentration notés chez les joueurs feront de bonnes choses lors de la Coupe d’Afrique où l’équipe ira loin prédit il.