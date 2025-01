À l’occasion de la 6e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr a enchaîné un troisième succès de rang en Championnat en battant Al Orobah à domicile (3-0). Une victoire marquée du sceau de Sadio Mané.

Auteur d’un doublé plein de maîtrise, Sadio Mané a permis à Al-Nassr de dominer Al Orobah (3-0), samedi pour la 6e journée de Saudi Pro League. Les hommes de Stefano Pioli enchaînent une troisième victoire de rang et confortent leur troisième place du classement, à un point d’Al-Ittihad (2e, 15 points) et provisoirement à une unité du leader Al-Hilal, qui se déplace sur la pelouse d’Al-Ahli ce soir.

Mané en forme avant la sélection

Deuxième meilleur passeur décisif de Saudi Pro League avec cinq offrandes, l’ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich a marqué ses deux premiers buts de la saison en Championnat. Au départ de l’action, il s’est introduit dans la surface d’Al Orobah pour conclure sur une frappe limpide dans un angle fermé, servi à la 29e par un Cristiano Ronaldo qui venait d’ouvrir le score sur penalty (17e).

Puis à la 71e minute, il reprend excellemment de volée, au second poteau, un centre parfait de Nawaf Boushal. Auteur de quatre buts et trois passes décisives sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Mané démontre une belle forme juste avant de retrouver l’Equipe Nationale du Sénégal. Désormais orphelins d’Aliou Cissé, les Lions vont en découdre avec le Malawi les 11 et 15 octobre.

