Après huit matchs débutés sur le banc des remplaçants, Ismaila Sarr va connaître sa première titularisation avec Crystal Palace à l’occasion de la réception de Liverpool ce samedi.

C’est une rencontre qui rappellera forcément de bons souvenirs à Ismaila Sarr. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors d’un match avec Watford en février 2020 (victoire 3-0), l’ailier sénégalais retrouve Liverpool, sous le maillot de Crystal Palace, ce samedi (11h30 GMT), en ouverture de la 7e journée de Premier League.

Et l’ancien joueur du Stade Rennais et de l’Olympique de Marseille fera sa grande première en tant que titulaire lors de ce duel. Après avoir débuté tous ses huit premiers matchs avec les Eagles sur le banc des remplaçants, Oliver Glasner a enfin décidé de l’aligner d’entrée à droite, aux côtés d’Eddie Nketiah et Eberechi Eze.

