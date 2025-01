Pas de but ni de vainqueur ce samedi au Goodison Park. Everton et Newcastle United se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0) au terme de cette rencontre comptant pour la septième journée de Premier League. Une semaine après avoir remporté leur première victoire contre Crystal Palace, les Toffees ont été valeureux pour accrocher les Magpies.

Surtout, il a fallu compter sur un excellent Jordan Pickford. Le gardien international anglais a stoppé un penalty d’Anthony Gordon (35e), quelques minutes après un sauvetage d’Iliman Ndiaye sur la ligne (10e). Les hommes de Sean Dyche pouvaient même réaliser le hold-up si Idrissa Gana Gueye avait été précis face au but à la 68e. Au classement, Everton est 16e.

FT. It ends goalless at Goodison, with Pickford saving Gordon's penalty in the first half and the Toffees not getting one in the second.

[0-0] #EVENEW pic.twitter.com/le9ovqjpOf

— Everton (@Everton) October 5, 2024