Arrivé cet été miné par les pépins physiques, Mikayil Ngor Faye devrait connaître, ce samedi soir contre l’AS Monaco (19h00 GMT), sa première titularisation avec le Stade Rennais après avoir rongé son frein pendant de longues semaines sur le banc des remplaçants.

Lors des cinq premières journées de Ligue 1, les supporters du Stade Rennais ont pu voir à l’œuvre quasiment toutes leurs recrues estivales, à l’exception du milieu défensif franco-comorien Naouirou Ahamada et… Mikayil Ngor Faye. Privé d’une préparation estivale optimale, l’arrière gauche sénégalais de 20 ans a dû patienter sur le banc des remplaçants jusqu’à la sixième journée et le déplacement au Parc des Princes pour disputer les 24 dernières minutes lors de la défaite face au Paris Saint-Germain (3-1).

« Il fait partie de ces joueurs qui sont arrivés avec un temps de jeu réduit en préparation, avec l’équipe première du FC Barcelone. En plus, il était parti au mois de septembre en sélection en étant deux fois hors de la feuille de match. Donc il ne pouvait pas compléter ses entraînements avec nous sur des séances intenses et rattraper le retard de préparation », a souligné Julien Stéphan en conférence de presse ce jeudi. Mais il semblerait que l’heure est venue pour Mika Faye, absent de la dernière liste des Lions, de se lancer au grand bain.

« Il a de la personnalité et est intéressant »

Passé le délai d’intégration et désormais avec une forme optimale, l’ancien joueur du Barça Atlètic devrait, sauf changement de dernière minute, connaître sa première titularisation à l’occasion de la réception de l’AS Monaco ce samedi soir (19h00 GMT). Mais avec le fait qu’il ait très peu joué depuis la fin de saison dernière, le joueur formé à Diambars devra d’abord trouver du rythme. De plus, il lui sera essentiel d’avoir le plus rapidement possible des automatismes avec ses nouveaux partenaires.

Contre le PSG, Faye avait effectué une rentrée pour le moins compliquée. Mais son entraîneur ne veut pas l’accabler pour ça et est prêt à lui donner sa chance dans sa défense à trois pour défier les Monégasques. « On ne peut pas le condamner sur une action sur son premier ballon. Il a montré de bonnes qualités athlétiques et un bon jeu au pied pour sortir les ballons. J’ai aussi trouvé de la personnalité en lui, parce que ce n’est pas simple de jouer comme ça après une erreur malheureuse. Il est intéressant et il va falloir le mettre en situation pour pouvoir vraiment l’évaluer », a ajouté Stéphan. À Mika de jouer le jeu.

wiwsport.com