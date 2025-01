L’ère d’Aliou Cissé désormais passée, le nouveau staff technique des Lions, dirigé par Pape Thiaw, a « sa » liste pour la double confrontation face au Malawi. Un groupe de 26 joueurs dans lequel figurent Boulaye Dia et Cheikh Lo Ndoye, mais sans Edouard Mendy ni Noah Fadiga, pour la grande surprise.

Après quatre dernières sorties mi-figue, mi-raisin, l’Equipe Nationale de football du Sénégal débute une nouvelle ère, et pas la moins importante de son histoire. Après pratiquement une décennie passée sous la direction d’Aliou Cissé, les Lions ne sont désormais plus dirigés par le tacticien de 48 ans. Malgré un accord avec la FSF pour un renouvellement de contrat, le sélectionneur des champions d’Afrique 2022 a vu le nouveau ministère des Sports prendre la décision de ne pas le prolonger et, donc, faisant le choix de le « remercier ».

C’est alors sous le magistère d’un staff intérimaire que les partenaires de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly devront affronter le Malawi dans une double confrontation cruciale pour les qualifications à la prochaine CAN, prévue les 11 (au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio) et 15 octobre (à Lilongwe). Respectivement nommés premier et deuxième adjoints du désormais ex-sélectionneur Aliou Cissé il y a quelques semaines, c’est Pape Thiaw et Teddy Pellerin qui entraîneront les Lions. Ils connaissent leur liste pour ces deux rendez-vous.

Fadiga encore oublié, Dia de retour

Pas certain que ce groupe de 26 joueurs ne soit pas l’œuvre d’Aliou Cissé. C’est simple : ce dernier avait déjà concocté sa liste, et le nouveau staff technique des Lions n’a pas eu suffisamment le temps pour changer des choses. On retrouve donc, sans surprise, de la continuité dans ce groupe, où est présent pratiquement les mêmes joueurs qui étaient déjà là en septembre, à l’exception d’Edouard Mendy et Mikayil Ngor Faye. Blessé à la cheville, le portier de 32 ans voit donc Cheikh Lô Ndoye du Jaraaf arriver en sélection pour la première fois.

Si Aliou Cissé, car c’est de lui qu’il s’agit encore, a préféré se passer d’Edouard Mendy pour, sans doute, ne pas prendre de risque, cette logique n’a pas été suivie avec Abdoulaye Seck, qui, blessé depuis la dernière trêve internationale, figure dans le groupe. Remarquable avec La Gantoise depuis quelques semaines et buteur à trois reprises sur ses quatre derniers matchs de Championnat, Noah Fadiga a été mis au frigo et va devoir encore patienter. Idem pour des jeunes joueurs comme Cheikh Sabaly, Pape Meissa Ba ou encore Ousmane Diao. En revanche, le nouvel homme fort de la Lazio Rome, Boulaye Dia, absent depuis mars 2024, est bien présent.

Gardiens : Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough), Cheikh Lo Ndoye (ASC Jaraaf)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Formose Mendy (FC Lorient), Ismail Jakobs (Galatasaray), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (Stade Brestois), Boulaye Dia (Lazio)

