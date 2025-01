Vainqueur hier face à la Guinée (8-2), le Sénégal s’est à nouveau imposé ce samedi (7-2). C’est leur dernier match amical avec une sélection nationale avant le départ pour Caire.

Comme lors de leur première rencontre hier, les deux équipes se sont neutralisées lors du premier tiers. La Guinée bien en place a tenu tête au Sénégal. Mandione Diagne a ouvert le score mais la Guinée a réussi à égaliser sur penalty. La reprise de volée de Mamour Diagne ne laisse aucune chance au gardien Guinéen. Mohamed Camara va inscrire le 2e but guinéen pour boucler ce premier tiers temps (2-2).

Ce sera le dernier but guinéen, l’entrée d’Ousseynou Faye va faire beaucoup de bien à la bande de Mamour Diagne auteur d’un doublé. Seydina Gadiaga, Amath Samb, Souleymane Kaba et Papa Samb vont aussi faire trembler les filets guinéens. Le Sénégal s’impose finalement (7-2). Deux victoires en autant de sorties, soit 15 buts inscrits et 4 encaissés.

Une autre rencontre amicale est prévue face à une sélection locale avant le départ pour l’Égypte prévu la semaine prochaine.

Pour rappel, l’équipe nationale du Sénégal, championne en titre de la Coupe d’Afrique loge dans le groupe B avec le Mozambique, le Malawi et la Mauritanie. Le coup d’envoi des matchs qui auront lieu à Hurghada du 19 au 26 octobre.

wiwsport.com