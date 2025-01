En conflit depuis plusieurs mois, Franck Kanouté et les dirigeants du Partizan vont enfin pouvoir régler leur différend. Le clan du joueur et le club serbe sont tout proches de trouver un accord pour leur séparation.

Plus d’une semaine après un derby tragique et une lourde défaite face à Chérif Ndiaye et l’Etoile Rouge (0-4), qui a vu l’entraîneur Alexsandar Stanojević se faire agresser par des supporters, des vestiaires vandalisés, le Partizan a encore non seulement du ménage à faire mais aussi des dossiers chauds à régler aux bureaux. L’un d’eux concerne l’international sénégalais Franck Elimane Kanouté. Inéligible avec l’équipe première, le milieu de terrain de 25 ans est en conflit avec les Noir et Blanc depuis plusieurs mois, comme expliqué au début du mois de septembre.

Mais ces derniers jours, après notamment des négociations très intenses, il y a eu de l’avancée dans le dossier. Selon nos informations, le Partizan et le clan du joueur sont tout proches de trouver un accord définitif pour la résiliation du contrat du natif de Bignona, deux ans avant la fin de son bail qui courait donc jusqu’en juin 2026. La direction du club belgradois et l’agent de Franck Kanouté ont rapproché leurs positions ces dernières heures et l’ancien footballeur du Club Brugge va quitter le Partizan avec une importante partie de sa rémunération restante.

Kanouté déjà en négociations pour un nouveau point de chute

Après avoir déjà réglé avec le club des arriérés qu’on lui devait, l’international sénégalais aux deux sélections va donc également percevoir une bonne partie de son salaire sur les deux prochaines années. En parallèle, celui qui restera sur un total de 22 matchs sous le maillot du Partizan est déjà à la recherche d’un nouvel employeur. Toujours selon nos informations, son entourage a reçu une proposition concrète de la part d’un club de Ligue 1 (France) et de Bundesliga (Allemagne). Des clubs turcs sont aussi dans les rangs, mais ce ne sont pas une option envisagée. Toutefois, il faudra attendre au moins jusqu’en janvier prochain pour revoir Kanouté sur les terrains.

