Grâce, notamment, à un triplé retentissant d’un Chérif Ndiaye revanchard, l’Etoile Rouge n’a fait qu’une bouchée du Partizan lundi, dans le Derby éternel (0-4). Les champions en titre confortent leur place de leader et creusent l’écart avec leur victime du jour.

Dans l’enceinte du Stade du Partizan plein à craquer, l’Etoile Rouge a corrigé son ennemi intime, avec une performance fabuleuse de Chérif Ndiaye, en clôture de la 9e journée du Championnat serbe. L’attaquant sénégalais, qui avait démarré sur le banc des remplaçants ses trois derniers matchs, a répondu à son entraîneur en lui prouvant qu’il lui est encore indispensable. Auteur de quatre buts avant ce match, il a parfait ses statistiques avec son premier triplé en Serbie.

Quelques jours après sa défaite en Ligue des Champions face à Benfica (1-2), l’Etoile Rouge a retrouvé de sa superbe dans une Superliga qu’elle domine de la tête jusqu’aux pieds. Ces trois points permettent aux hommes de Vladan Milojević de prendre trois unités d’avance sur leurs poursuivants directs que sont le FK Mladost Lučani (2e, 19 points) et l’OFK Belgrade (3e, 19 points). De plus, les Rouge et Blanc relèguent à 11 points d’écart le Partizan, qui occupe la neuvième place.

Ndiaye, le lapin flingueur

Mis en confiance par sa belle entrée en jeu face au Benfica – il a été passeur décisif sur l’unique but de l’Etoile Rouge -, l’ancien joueur de l’Adana Demirspor a entamé sa fabuleuse performance en transformant tranquillement un penalty à la 24e minute de jeu. Nettement dominateurs face à un adversaire quasi inexistant, les champions en titre serbes ont fait le break juste avant la pause, grâce au premier but de la recrue congolaise Silas Katompa-Mvumpa (45e+3).

Et puis en début de seconde période, Chérif Ndiaye, servi dans le petit espace par Timi Max Elsnik, s’arrache face au gardien adverse Aleksandar Jovanovic pour aller inscrire un doublé, synonyme de 3-0 pour l’Etoile Rouge (55e). Comme il aime tant affronter le Partizan (6 buts en 4 matchs dans le Derby de Belgrade), le Sénégalais de 28 ans ne se contentera pas de ces deux buts. Il s’en est donc allé de son premier triplé en rouge et blanc, avec un joli plat du pied à la 65e.

wiwsport.com