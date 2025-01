Lors de son dernier match de Championnat, Aberdeen a dû composer sans Pape Habib Gueye. Pas de problème tout de même pour la formation de Jimmy Thelin, qui s’était imposée 2 buts à 1 sur la pelouse du Dundee FC, poursuivant ainsi son début de saison sans faute en Championnat. Mais les Dons vont devoir s’adapter pendant plus longtemps sans leur attaquant sénégalais de 25 ans.

Blessé lors d’un entraînement, l’ancien pensionnaire de l’Académie Darou Salam souffre d’une « déchirure musculaire du quadriceps », d’après le communiqué du club écossais. Les pensionnaires du Pittodrie Stadium précisent que Gueye « sera absent jusqu’à 14 semaines« . Le natif de Ziguinchor devra passer par la case opération et ne devrait donc pas être à nouveau disponible avant janvier.

Pape Habib Guèye will miss up to 14 weeks with a quad muscle tear picked up in training last week.

We wish you a speedy recovery Pape.

