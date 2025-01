L’ASVEL de Mbaye Ndiaye n’est pas passée loin de repartir avec un premier succès dès l’ouverture de l’Euroleague. Dans le coup pendant très longtemps face au Maccabi Tel-Aviv, Villeurbanne a cependant payé son mutisme offensif dans les dernières minutes pour pouvoir repartir avec la victoire. A la mi-temps était en faveur de l’ASVEL (52-51).

L’ASVEL a longtemps cru pouvoir commencer sa saison européenne par une victoire dans l’enceinte sécurisée de l’Aleksandar Nikolic Hall à Belgrade, salle du Maccabi Tel-Aviv depuis un an, à la suite de la guerre au Proche-Orient. L’équipe israélienne a souvent eu l’avantage de prendre le dessus sur Villeurbanne.

Cependant, en dehors d’une petite échappée de 10 points en début de deuxième quart-temps (26-36), la formation de Pierric Poupet n’a jamais réussi à se détacher totalement.

