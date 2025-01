Le départ de Aliou Cissé du banc de l’Equipe Nationale a été officialisé ce mardi par la FSF. Une séparation qui a surpris plus d’un même si l’atmosphère laissait déjà planer les prémices d’un divorce inéluctable. Discours tendu, système de jeu décrié, régression de l’équipe… entre autres raisons qui ont précipité le départ d’El Tactico.

Plébiscité mais pas convaincant dans le jeu

Après le départ d’Alain Giresse au lendemain de la Coupe d’Afrique des Nations 2015, le peuple sénégalais lance la campagne Aliou Cissé. L’ancien capitaine des Lions, alors adjoint de Karim Séga Diouf avec la sélection olympique, est installé sur le banc de l’Equipe Nationale. À l’époque, Aliou Cissé était vu comme le messie qui remettrait la sélection nationale sur les bons rails, après les déboires perpétrés.

Mais ce qui a été marquant avec l’arrivée d’Aliou Cissé, c’est le fait que ça soit une demande nationale et pas seulement une décision des fédéraux. Pourtant, l’ancien capitaine des Lions n’affichait qu’une réelle expérience à cette époque : l’assistanat sur le banc de l’équipe nationale olympique. Il a été de la belle campagne de Londres 2012 aves ses futures cadres notamment Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté… Assez outillé pour tenir les rênes de la Tanière ?

« Fort devant les petits, faibles devant les grands »

Une première campagne de Coupe d’Afrique des Nations soldée par une élimination en quart de finale face au Cameroun fera naître les premières critiques envers le technicien sénégalais. Sa notion tactique est alors remise en question. L’opinion avait considéré que Cissé avait perdu le match par carences tactiques alors que le Sénégal était plus fort que le Cameroun dans ce quart de finale. La fameuse question du “bloc bas’’ est théorisée et le jeu proposé par les Lions sous la houlette de Cissé souffre de fond.

Des critiques que Cissé n’a pas toujours su contenir notamment face à la presse. Un rapport pour la plupart du temps tendu avec la presse. Petit à petit, il construit son équipe et va même récupérer la première place africaine en 2018. Le secret, Cissé ne perd pas ses matchs de qualifications et gagnent sans convaincre même face aux adversaires de seconde zone. Première nation africaine au classement FIFA, un rang digne d’un trophée continental ? En tout cas Cissé mettra le mettra pendant longtemps sur la table, à chaque fois que son manque de titre et de fond de jeu surgissait dans les débats.

La marche vers la conquête

Au lendemain de la désillusion en finale, au Caire lors de la CAN 2019, Aliou Cissé s’engage face au Brésil pour relancer sa machine vers la conquête. Quel pari ! Le Brésil de Neymar pour se refaire alors que le Sénégal sortait d’une soirée amère face aux Fennecs. Pourtant, Aliou va défier les Auriverdes pour arracher le nul (1-1). Ah là ! Les Sénégalais reprennent confiance en leur équipe et fait bloc derrière Cissé. Entre temps, Cissé va même battre le record de longévité sur le trône avec plus de 36 mois en tant que 1er pays africain au classement FIFA.

À l’aube de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, c’est un Aliou Cissé fédérateur qui se présente devant les Sénégalais. Il renoue une meilleure relation avec la presse notamment et demande la confiance et les prières du peuple sénégalais. Le sélectionneur qui n’avait pas cette relation tendre avec la presse, qui sentait la tension entre son peuple et lui, s’était assagi pour aller chercher la gloire.

De El Tactico à Cissé dégage…

Pour Cissé, sa troisième campagne était la bonne. Il croyait qu’il avait acquis assez d’expérience pour soulever le trophée continental. 4 semaines plus tard, au soir du 6 février 2022, Cissé va décrocher la première étoile continentale su Sénégal contre l’Égypte. Avec à la clé, des choix populaires et cohérents qui faisaient l’unanimité. Des sorties médiatiques soignées, des réponses aux critiques mesurées et fair-play… Cissé s’est fondu dans la ferveur populaire pour oser défier les adversaires malgré la Covid19.

Sans doute la deuxième personnalité sénégalaise la plus critiquée, Aliou Cissé se fera baptiser “El Tactico’’ au lendemain de son sacre continental. Il est devenu le chouchou des Sénégalais qui improvisent les chants en son honneur pour le remercier du titre tant attendu. Avisé qu’il est, il sortira lors d’un entretien avec Wiwsport : « Je suis célébré aujourd’hui, mais demain je serai insulté par les mêmes personnes parce qu’elles ne seront pas contentes de moi… ». La réalité du sport. Une prédiction de Cissé ?

C’est le moins que l’on puisse dire. Puisque le technicien sénégalais retrouvera ses vieux démons à la Coupe du monde 2022. Ses choix lors de la rencontre contre l’Angleterre ont été décriés par beaucoup d’observateurs. Cissé avait subi une vague de critiques acerbes sur ses choix tactiques et son départ est demandé au lendemain de l’élimination des Lions. Il n’a pas atteint l’objectif assigné à cet effet : les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Le système 3-5-2 ou 5-3-2 à l’origine du désamour

La défense du titre continental à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire était une aubaine pour Cissé de se faire pardonner par le public sénégalais. Le Sénégal s’est vu trop beau au mondial 2022 et la CAN devait servir de rebond pour El Tactico qui semblait perdre ses tactiques. Nonobstant la phase de groupe historique de 3/3 en terres ivoiriennes, Cissé perd tactiquement son duel face au pays organisateur en huitièmes de finale.

C’est sa défaite ! Ou du moins, ce sont ses “erreurs’’ ou “manquements tactiques’’ qui ont coûté la victoire au Sénégal, à l’en croire plusieurs observateurs et l’opinion publique. Catastrophe ! L’élimination du Sénégal ne passe pas et reste telle une tumeur dans la tête de l’opinion publique. Mais la marque de cette désillusion, c’était le 5-3-2. Et là encore, Cissé va faillir à atteindre l’objectif assigné : conserver le titre !

Pourtant, après la CAN, en février 2024, on annonce la prolongation de Cissé jusqu’en 2026. La nouvelle crée la polémique et l’opinion s’interroge sur les motifs d’une telle décision de la FSF. Cette information ne sera pas confirmée, d’ailleurs comme la plupart des contrats de Cissé. Il réussit à calmer l’ire de l’opinion grâce à deux succès et un effectif rajeuni en mars dernier.

Au mois de juin, Aliou revient avec son fameux système 3-5-2 et échoue à se défaire de la RD Congo à Diamniadio. Oups ! La goutte de trop pour les supporters et la presse qui ne loupe pas El Tactico. La déclaration de Sadio Mané critiquant le 3-5-2 accentuera la colère des Sénégalais. Face à la Mauritanie quelques jours plus tard, Cissé ne gagne que par un petit but. Dans le jeu proposé, c’est insipide, terne et pauvre en termes de qualité.

Pire, il ne démord pas et insiste sur son système de jeu qui coûtera encore au Sénégal 2 points face au Burkina à Diamniadio en septembre dernier (1-1). Cissé ne fait plus l’affaire ! Son équipe ne fait plus peur ! Et les hués d’une partie du public présent au stade Abdoulaye-Wade a signé le divorce. D’ailleurs, l’un des motifs du non-renouvellement de son contrat par le ministère est « le risque de désaffection avec le public sénégalais ».

Son message au peuple sénégalais, après la victoire face au Burundi en septembre dernier, n’aura pas eu grand effet sur son sort. Pourtant, il semblait déjà vouloir dire aurevoir.

“ Peuple sénégalais, je vous écoute, vous entends et vous vois. J’ai donné ma vie pour l’équipe nationale et je vous promets de faire tout mon possible pour laisser la sélection nationale à la place où nous avons réussi à la ramener tous ensemble : au top. Ensemble nous allons chercher nos derniers objectifs. C’est le début de la dernière ligne droite. Un peuple un but, une foi. Restons unis.

Les autres raisons du non renouvellement de Cissé ? La non atteinte des objectifs assignés lors de la Coupe du monde 2022 et lors de la CAN 2023. Le dernier motif cité par la FSF dans sa note d’information est qu’Aliou a perdu l’un de ses plus grands prestiges : la première place africaine au classement FIFA au profit du Maroc. Deux points qui faisaient la force de El Tactico : l’atteinte des objectifs assignés et la première place africaine au classement FIFA. Le mur s’est effondré !

Est-ce le moment opportun pour le Sénégal de se séparer du meilleur sélectionneur de son histoire ? D’aucuns diront qu’il n’y a jamais de bon moment pour prendre congé. Mais sortir par la grande porte est une préférence pour ceux qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire.

