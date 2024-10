Cet été, l’entraîneur d’Everton, Sean Dyche, tenait à renforcer son secteur offensif et a ainsi recruté Iliman Ndiaye en provenance de Marseille. En quelques semaines à peine, le joueur sénégalais s’est imposé comme titulaire à Everton, livrant une performance impressionnante le week-end dernier lors de la première victoire des Toffees contre Crystal Palace. Bien que Dwight McNeil ait marqué un doublé dans ce succès 2-1, c’est la prestation de Ndiaye qui a particulièrement retenu l’attention de Michael Ball, ancienne légende du club.

Michael Ball, aujourd’hui consultant, a souligné que l’imprévisibilité du joueur sénégalais suscite un véritable engouement chez les supporters. Il a également noté que la capacité d’Iliman Ndiaye à jouer les 90 minutes complètes est un signe très prometteur pour Everton. « Les défenseurs fatigués ne veulent certainement pas affronter un joueur aussi imprévisible que le jeune homme de 24 ans », a-t-il ajouté. « Nous savons ce que McNeil va faire, tout le monde a dû dire ‘tire’ avant même qu’il ne prenne la balle, car nous savons qu’il a la qualité pour trouver cette lucarne. Mais quand Iliman Ndiaye a le ballon, on ne sait jamais ce qu’il va faire », a écrit Ball dans sa chronique du Liverpool Echo.

« Il peut partir à gauche, à droite ou percer plein centre, et c’est cela qui est si excitant. En tant que fans, cela nous fait bondir de nos sièges. Cependant, nous devons apprendre à mieux conclure nos actions et à soutenir Iliman Ndiaye pour qu’il devienne la véritable étoile de l’équipe. Il a fait un début de saison fantastique, et c’est formidable de le voir jouer les 90 minutes. Car pour des défenseurs épuisés, la dernière chose à laquelle ils veulent faire face, c’est un ailier aussi talentueux. »

Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs contre Leicester, Sean Dyche espère que l’attaquant sénégalais continuera à trouver le chemin des filets dans les semaines à venir.

