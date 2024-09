Les BNZ Breakers ont signé Tacko Fall pour la tournée américaine du mois d’octobre contre trois équipes NBA, Utah Jazz le 5 octobre, les Philadelphia 76ers le 8 octobre et le 11 octobre contre l’Oklahoma City Thunder. Son arrivée est fortement appréciée par le propriétaire du club, Matt Walsh qui a déclaré « Tacko change la donne en défense, et son expérience en NBA nous sera d’une valeur inestimable alors que nous nous préparons à relever le défi de rivaliser avec certaines des meilleures équipes du monde ».

Toutefois, selon ESPN, cet engagement sur une courte durée pourrait changer. « Les Breakers traitent la situation avec un certain sérieux et envisageront légitimement de garder Fall au-delà de ces matchs de pré-saison, ont déclaré des sources à ESPN » a-t-on lu ce lundi. Pour Tacko Fall qui garde, sans doute toujours son rêve de réussir en NBA c’est une occasion de taper à l’œil des franchises lors de ces trois matchs avec le club néo-zélandais.

« Je suis ravi de faire partie de cette équipe et de représenter les BNZ Breakers. L’opportunité de rivaliser à nouveau avec des équipes de la NBA est un grand défi, et j’ai hâte de faire tout ce que je peux pour aider le club » a déclaré le pivot de 2,29m. De 2019 à 2022, il a joué sous les couleurs de Boston Celtics avant de s’envoler pour la Chine.

Reinforcements incoming 😤

We have signed 7'6" centre Tacko Fall for next month's US tour 👊

The Breakers depart for the States in early October, with Fall joining the team immediately in Utah in preperation for these fixtures

More at our website#UNBREAKABLE pic.twitter.com/fovcHMcow5

