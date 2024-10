Les championnats du monde de kickboxing en Ouzbékistan ont vu le sénégalais Mouhamed Tafsir Ba remporter le titre de la catégorie lourde (91 kg) ce samedi 28 septembre 2024.

Outre Tafsir Ba que l’on sait sans adversaire dans sa catégorie en boxe au Sénégal, sa compatriote Ndeye Khady Diallo a remporté la médaille d’argent en devenant vice-championne du monde pour la deuxième fois consécutive chez les 60 kg.

Les champions ont été félicités par le président Bassirou Diomaye Faye, qui avait encouragé les tireurs sénégalais sur X : « Félicitations à nos Lions qui ont brillé lors des Championnats du Monde de kickboxing en Ouzbékistan ! Mouhamed Tafsir Ba, champion du monde des poids lourds (-91 kg), Ndeye Khady Diallo, vice-championne du monde pour la deuxième fois consécutive en poids légers (-60 kg). Félicitations également à l’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans qui a remporté le tournoi UFOA/A 2024. Bravo au ministère des sports, de la culture et de la jeunesse et aux Fédérations Sénégalaises de Kickboxing et de Football pour le travail accompli. »

