Les moins de 20 ans sénégalais n’ont pas tremblé en finale du Tournoi UFOA/A. Ils se sont imposés en finale contre la Sierra Leone (2-0) et conservent leur titre.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Le Sénégal s’impose 0-2 contre la Sierra Leone et remporte le tournoi UFOAA U20 2024. Nos lionceaux conservent leur titre. 🎉🏆🇸🇳💪 pic.twitter.com/s0lFPsQtgn — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 28, 2024

Après son succès obtenu face à la Gambie (1-0) il y a deux ans, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal n’a pas manqué la passe de deux lors de la finale du Tournoi UFOA/A, à Monrovia. Emmenés par un Ibrahima Dieng stratosphérique, les Lionceaux n’ont fait qu’une bouchée des bien pales Sierra Léonais. Dans cette rencontre qui s’est déroulée dans l’enceinte du Complexe Samuel Kenyan Doe Stadium, tout s’est quasiment joué en première période.

Ibrahima Dieng, c’est fantastique

Après moins d’un quart d’heure de jeu, Cheikh Tidiane Thiam récupérait un ballon sur un dégagement de la tête d’un adversaire pour décocher, depuis l’entrée de la surface, un plat du pied imparable pour le portier sierra léonais et ouvrir le score (1-0, 13e). Les poulains de Serigne Saliou Dia se sont créés d’autres situations pour doubler la mise. Mais ce n’était que partie remise, puisqu’à la 24e minute, Ibrahima Dieng nous gratifiait un but délicieux.

À l’entrée du rond central, dans la première moitié du terrain sénégalais, le numéro 9 des Lionceaux voit très avancé le gardien adverse. Il ose une frappe et ça finit merveilleusement au fond des filets. Un but sensationnel pour faire le break et propulser son équipe vers la victoire. Dans une seconde période moins spectaculaire, les Sénégalais ont réussi à conserver leur avance de deux buts pour s’adjuger le titre. Rendez-vous désormais à la CAN.

23’ | 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝙀 𝘾𝙃𝙀𝙁-𝘿’Œ𝙐𝙑𝙍𝙀 – Ibrahima Dieng marque depuis sa moitié de terrain et permet au Senegal de faire le break. Quel but splendide !! Sierra Leone (0-2) Sénégal pic.twitter.com/HNdrYthaty — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 28, 2024

