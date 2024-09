Malgré une première période quasiment parfaite, Galatasaray d’Ismail Jakobs a dû se contenter du point du nul face à Kasımpaşa ce samedi (3-3). Mamadou Fall a contribué à ce festival.

Cette septième journée du Championnat de Turquie de D1 continue donc d’offrir du spectacle ! Après la victoire 4-3 de Samsunspor contre Goztepe dans l’après-midi, Galatasaray et Kasımpaşa ont inscrits six buts supplémentaires dans un scénario peu improbable (3-3). Leaders avec 19 points et désireux d’enchaîner une septième victoire en autant de journées de Super Lig, les Sang et Or ont été stoppés par les Apaches, classés 12e avec 7 points.

Mais les partenaires d’Ismail Jakobs, passeur décisif, peuvent nourrir de grands regrets. Car après un peu plus d’une demi-heure, Galatasaray menait déjà 3-0, grâce aux deux premiers buts de Victor Osimhen (20e, 28e) sous ses nouvelles couleurs et une réalisation d’Icardi (34e). Le premier but de ma saison pour Mamadou Fall (44e) a sonné la révolte de Kasımpaşa, qui a donc arraché le nul race à Hajradinovic (83e, s.p) et Nuno Da Costa (90e+5).

wiwsport.com