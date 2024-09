Une semaine après avoir remporté leur premier match à l’extérieur face à ESBVA Lille, Chenôve Basket a cette fois-ci perdu à domicile. Ce samedi, Nogaye Diop et ses coéquipières ont été défaits par ASPIT Nancy (59-67) lors de la deuxième journée de la Nationale Féminine 2.

Chenôve a raté l’opportunité de remporter sa deuxième victoire de la nouvelle saison après avoir perdu dans ses bases. Cependant, tout se passait bien pour Nogaye Diop et ses coéquipières car elles s’en sortaient parfaitement avec cinq points d’avance à la mi-temps (42-37).

À la sortie des vestiaires, les Mauves se sont sabordées et ont vu leur avance de cinq points à la mi-temps être rattrapé par les visiteuses qui se sont revigorées lors de la seconde manche en étant plus agressives. La deuxième partie (30-17) a été remportée par Nancy, ce qui lui a permis de rattraper son retard et de gagner le match. Le samedi 5 octobre, Chenove Basket se rend à Neuville-en-Ferrain pour la troisième journée dans le but de renouer avec la victoire.

Wiwsport.com