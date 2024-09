Grâce à un but de son jeune milieu de terrain, l’AS Monaco s’est imposée dans les arrêts de jeu face à Montpellier (2-1). Toujours invaincu, l’ASM suit le rythme du PSG.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚 Un but dans les derniers instants et le 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝘂 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗶𝗿𝗲 se conclut de la plus belle des manières 🔥 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ❤️🤍 2⃣-1⃣ #ASMMHSC pic.twitter.com/6OYwVEbAci — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 28, 2024

In extremis ! Dans la douleur et, pourtant, en infériorité numérique, l’AS Monaco a arraché la victoire sur sa pelouse contre Montpellier (2-1), lors de la 6e journée de L1. Alors qu’il célèbre son centenaire ce samedi, le club de la Principauté, toujours invaincu cette saison en L1, a été chercher les trois points au bout de la nuit, grâce à un but de Lamine Camara.

Le milieu de terrain sénégalais de 20 ans a été ménagé lors de cette rencontre, et a donc débuté sur le banc des remplaçants. Entré à la 67e minute, sa frappe en première intention et son tir fait poteau rentrant, après un service de Breel Embolo, font un immense bonheur pour les Monégasques. Car grâce à ce succès, l’ASM reste à hauteur du PSG en tête de la L1.

#Ligue1 🇫🇷 : Lamine Camara, sur une frappe chirurgicale, marque et offre la victoire à Monaco dans les ultimes minutes du match🔥 pic.twitter.com/YRyDUASeOV — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 28, 2024

