Vainqueur de Clermont 3-0 vendredi soir au Stade des Alpes, Grenoble est en tête du classement de Ligue 2 en compagnie de Lorient et Dunkerque. L’attaquant sénégalais Pape Meissa Ba a encore marqué, alors que Massamba Ndiaye a vu rouge.

Dans ce duel sénégalo-sénégalais comptant pour la 7e journée de la Ligue 2 française, c’est le Grenoble Foot, avec Mamadou Diarra, Arial Mendy et Pape Meissa Ba, qui prend le meilleur sur Clermont avec Massamba Ndiaye, Baila Diallo, Henri Saivet, Famara Diédhiou et Ousmane Diop. Le GF63 s’est ainsi imposé sur le score de 3 buts à 0 au Stade des Alpes.

Massamba voit rouge, Meissa Ba cumule

Face à des Clermontois en grande difficulté et désormais sur une série de 5 matchs sans victoire Grenoble a attendu la fin de la première mi-temps pour ouvrir le score grâce à Dante Rigo à la 45e. En deuxième mi-temps, l’expulsion du portier sénégalais Massamba Ndiaye permettait aux Grenoblois de prendre le large sur un coup franc de Jessy Benet (62e).

Inarrêtable depuis le début de saison, Pape Meissa Ba a marqué le but du 3-0, sa 6e réalisation en Championnat dans cette campagne. Le GF38 a déjà inscrit 13 buts en 7 matchs, ce qui lui permet d’avoir une meilleure différence de but que Lorient et Dunkerque, et donc d’occuper la première place en attendant les trois derniers matchs de cette 7e journée. Clermont est 15e.

Grenoble au sommet du classement 🏔️ pic.twitter.com/hzTQgjvoSZ — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) September 27, 2024

