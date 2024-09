La saison de Boulaye Dia avec Lazio démarre sur les chapeaux de roues avec 4 buts en 5 matchs. Auteur d’un doublé hier en Europa League, le joueur s’est ouvert sur ses débuts.

La Lazio s’est imposée face à Dynamo Kiev (3-0). Une soirée parfaite pour les coéquipiers de Boulaye Dia qui sont actuellement à la 8e place de la Serie A et reviennent d’une défaite en championnat. « Nous avons perdu dimanche dernier contre la Fiorentina et il était important de tourner la page tout de suite. Nous jouons tous les trois jours, il n’y a pas de temps pour penser à la défaite. Ce soir, nous avons bien joué, nous avons marqué trois buts et nous avons ensuite contrôlé la situation » a déclaré Boulaye Dia à SkyItalia

Déjà buteur, il a aussi délivré une passe décisive sur le deuxième but de la Lazio, puis d’inscrire le doublé. Boulaye Dia s’est aussi exprimé sur sa position préférée entre l’avant-centre et le deuxième attaquant. « Je dois faire des choix rapidement et la passe doit être bonne, donc c’était instinctif. J’aime jouer les deux. Quand j’ai un attaquant à mes côtés et que je suis son soutien, c’est pareil pour moi. Je marque des buts, donc ce n’est pas un problème ».

Une polyvalence qui se moule parfaitement à la philosophie de jeu du coach. « Nous essayons de jouer un football proactif et offensif. Les garçons savent qu’ils doivent attaquer et nous y travaillons. J’aime beaucoup Dia parce qu’il bouge beaucoup, c’est la même chose pour Castellanos » a fait savoir Marco Baroni.

Pour Boulaye Dia qui devrait bien être sur la liste d’Aliou Cissé en octobre, l’ambition est de toujours faire mieux. « J’ai travaillé dur, car la saison dernière n’a pas été facile pour moi, mais je veux faire de mon mieux, marquer et aider l’équipe à gagner les matchs ».

