Après une longue domination sans parvenir à faire trembler les filets, c’est sur un penalty salvateur à la 88e minute que les Lionceaux de Serigne Saliou Dia ont enfin trouvé la faille face à la Guinée. Ce moment décisif est venu couronner les efforts incessants des Sénégalais, qui avaient multiplié les occasions sans succès jusqu’alors.

La défense guinéenne, solide tout au long de la rencontre, a fini par céder sous la pression intense, offrant ainsi au Sénégal un coup d’avance qui permet à l’équipe de se rapprocher de la finale, et par la même occasion, d’une qualification pour la CAN. Ce but important met les Lionceaux en position de force.

