Teaming Up : African LeadHERs meet BAL4HER revient pour la deuxième année. Cette fois-ci, 10 femmes bénéficieront d’un programme de mentorat.

Dans le cadre du lancement, BAL et Speak Up Africa ont organisé un événement au siège de la NBA à New York qui a réuni des leaders et des parties prenantes de l’industrie du sport pour discuter et aborder des domaines impactant les femmes du basket-ball africain.

Ce programme permet de « propulser le leadership des femmes et préparer la prochaine génération pour des carrières dans le secteur du sport à travers le continent ». La Basketball Africa League et Speak Up Africa (une organisation dirigée par des Africains et basée au Sénégal, travaillant avec les dirigeants et les acteurs du changement dans Afrique et au-delà pour résoudre les défis urgents du développement durable en Afrique) vont permettre aux bénéficiaires de suivre une formation de développement personnalisé avec des mentors qui sont des femmes cadres dans l’industrie du sport.

Le programme de mentorat, « Teaming Up : African LeadHERs meet BAL4HER » associera cette année 10 jeunes athlètes féminines africaines et des aspirants à l’industrie du sport qui auront un contact direct avec des dirigeants, des femmes cadres dans l’industrie du sport. La deuxième édition du programme se déroulera du vendredi 1er novembre 2024 au dimanche 1er juin 2025. Les candidatures sont ouvertes (mardi 24 septembre) et se clôtureront le lundi 7 octobre.

Chaque mentoré sera jumelé à un dirigeant de l’industrie et à un mentor expérimenté qui le guidera à travers un parcours de développement personnalisé. Grâce à des ateliers mensuels, à la définition d’objectifs ciblés, et des expériences d’apprentissage immersives, les mentorés acquerront des compétences et des connaissances essentielles pour réussir l’industrie du sport en Afrique et vont devenir des défenseurs des problèmes de santé critiques affectant les femmes et les filles renseigne le communiqué. Ce programme permettra aussi aux mentorés de nouer des liens significatifs, d’élargir leurs réseaux et d’acquérir connaissances pratiques directement auprès des leaders de l’industrie

La liste des mentors du programme

Laeticia Amihere (joueuse WNBA, Atlanta Dream)

Chrysa Chin (vice-présidente exécutive, Relations stratégiques, National Basketball Player’s Association)

Ashley Combs (directrice principale du marketing des joueurs, Excel Management)

Aicha Diop (Directrice du Marketing, BAL)

Allison Feaster (vice-présidente des opérations d’équipe et de la croissance organisationnelle, Boston Celtics)

Dr Kensa Gunter (directrice de Mind Health, NBA)

Ebony Hoffman (entraîneur adjoint, Seattle Storm)

Dr Ndidi Onyejiaka (professionnel de la santé mentale, Chicago Sky)

Jamila Wideman (vice-présidente principale du développement des joueurs, NBA)

« Teaming Up : African LeadHERs meet BAL4HER » reflète l’engagement du BAL à soutenir développement des jeunes femmes africaines qui façonneront l’avenir de l’industrie du sport sur le continent. Alors que nous poursuivons nos efforts pour faire progresser le genre l’équité, nous sommes impatients de collaborer une fois de plus avec Speak Up Africa pour ouvrir la voie à une communauté de basket-ball inclusive, dynamique et soucieuse de sa santé » a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

« Le basket-ball est plus qu’un jeu. C’est un puissant catalyseur de changement social. Grâce à « Teaming Up : African LeadHERs meet BAL4HER », nous déclenchons un mouvement qui associe sport, égalité des sexes et santé. Ces jeunes femmes leaders briseront barrières sur le terrain et dans les salles de réunion, défendez les problèmes de santé critiques et inspirez des millions de personnes à travers le monde. Afrique. », a déclaré Yacine Diop, fondatrice de Speak Up Africa.

