Ce mardi en 64e de finale de la Coupe de France de basket, Tidiane Badiane et Tarbes Lourdes n’ont pas réussi à susciter la surprise. Malgré cette défaite les Bigourdans de Nationale 1 ont longtemps rivalisé avant de craquer 75-91 contre l’Elan Béarnais pensionnaire de Pro B.

Après avoir perdu leur premier match en championnat de NM1 face à Béliers de Quimper, Tarbes-Lourdes de Tidiane Badiane jouait ce mardi son premier match de Coupe de France face à une équipe de l’Elan Béarnais qui était le favori de cette rencontre en raison de son statut. Bien que les niveaux soient différents, Badiane et ses coéquipiers ont longtemps contenu les Béarnais.

Tidiane Badiane et ses coéquipiers gardaient l’avantage (12-7,3e) et étaient agressifs sur le porteur, les Uboy’s mettaient les Palois en difficulté lorsqu’ils approchaient de la zone. Cependant, en raison d’un manque d’adresse pendant plus de 3 minutes sans marquer, Tarbes-Lourdes est mis en difficulté en perdant la rencontre, ce qui signifie une élimination prématurée.

La troisième rencontre de championnat de Tarbes-Lourdes aura lieu ce vendredi 27 septembre à domicile face à Levallois, dans le but de remporter une deuxième victoire consécutive après celle remportée la semaine dernière contre Pôle de France.

Wiwsport.com