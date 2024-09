Auteur d’un triplé retentissant ce lundi soir sur la pelouse du Partizan en Championnat, Chérif Ndiaye a écrit son nom dans l’histoire du plus grand derby du football serbe.

Indispensable Pape Chérif Ndiaye. Après un petit coup de mou observé lors des dernières semaines et trois matchs débutés sur le banc des remplaçants, l’attaquant sénégalais de l’Etoile Rouge, auteur de 15 buts en 39 matchs lors de sa première saison (2023-2024) sous ces couleurs, a retrouvé le chemin des filets de fort belle manière dans le 174e Derby éternel opposant lundi son équipe au Partizan. L’ancien joueur de l’Adana Demirspor a inscrit un triplé dans ce match, pour une victoire 4-0 des siens, solides leaders du Championnat.

Du jamais vu dans ce derby depuis… 56 ans

En plus d’avoir plié l’éternel rival, devenu sa proie favorite en Serbie, Chérif Ndiaye est entré dans la légende de la plus grande opposition du football serbe. Auteur de ses 4e, 5e et 6e buts dans un Partizan – Etoile Rouge, le joueur de 28 ans est devenu le cinquième footballeur de l’histoire a marqué un triplé dans un Derby éternel. Avant lui, Jovan Jezerkić, Marko Volok, Milan Galić et Stevan Ostojić l’avaient réussi. Mais cela date puisque le dernier triplé, celui d’Ostojić, remonte en 1968, donc il y a de cela 56 ans, lors du 43e Derby éternel.

Gradski Šerif je ispraznio svoj revolver! ⚽️⚽️⚽️ Het-trik Endiajea u fantastičnom izdanju u 174. večitom derbiju, letalan je bio u ovoj noći naš Senegalac, za het-trik u derbiju posle 56 godina! 🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/eHPSQ5kUVD — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 23, 2024

À l’image de ce qu’il montrait déjà en Turquie, sous le maillot de Göztepe (24 buts, 5 passes décisives en 73 matchs) puis celui de l’Adana Demirspor (13 buts et 5 passes décisives en 20 matchs), Chérif Ndiaye est injouable depuis qu’il est arrivé à l’Etoile Rouge de Belgrade. Recruté l’été 2023 pour un montant record à l’époque (4 millions d’euros), l’ancien des HLM de Grand-Yoff en est désormais à 22 réalisations et 5 passes décisives en 48 matchs avec l’équipe avec laquelle il a remporté le Championnat et la Coupe de Serbie la saison dernière.

