Ce samedi 21 septembre 2024, les finales du tournoi D2 de basket de la zone Sud ont eu lieu au complexe Dimitri Ndiaye, anciennement le CDEPS. Le titre a été remporté par ASUC Sports chez les filles face à Adan Malick Diatta (55-48) et par Néma BC chez les garçons contre Goudomp (35-25).

Le maire de la région de Ziguinchor, Djibril Sonko, a été choisi comme parrain de ces finales et a abordé les infrastructures sportives lors d’une interview accordée à Wiwsport : « En effet, la municipalité a déjà eu une réflexion depuis l’arrivée d’Ousmane Sonko en tant que maire. Supposons qu’Ousmane ait pris le contrôle de la mairie, des études de plans ont déjà été entamées. L’architecte a réalisé les plans pour le terrain de basket, de football, de handball et de volley-ball au stade Néma. »

Avant de continuer : « J’ai décidé de mettre une couverture sur le terrain de basket et de mettre un tapis sur le parquet, donc je vais demander à l’architecte de revenir revoir cela et de proposer un plan comprenant un terrain de basket fermé et un parquet en tapis. » C’est donc mon objectif : je suis convaincu que la jeunesse doit bénéficier d’infrastructures de qualité pour pratiquer le sport, car je suis convaincu que le sport est une économie », déclare le maire de la capitale du Sud.

Wiwsport.com