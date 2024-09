L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui s’est tenue à Guéréo, a été l’occasion pour le président Augustin Senghor de souligner l’importance de l’unité et de la crédibilité au sein du football sénégalais. Dans une atmosphère conviviale, il a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement collectif des acteurs du football.

Senghor a mis en avant la nécessité d’une fédération inclusive et démocratique. « Les enseignements que nous pouvons tirer de cette AG est que la dynamique d’une fédération inclusive, participative, et surtout démocratique, reste présente. Nous pouvons avoir des contradictions, mais toujours en gardant en tête que l’essentiel, c’est l’unité qui nous a permis de forger nos succès et la crédibilité dont jouit le football sénégalais dans son ensemble. C’est ce qu’il y a d’essentiel à préserver », a-t-il affirmé. L’AGO a également permis de faire le point sur les finances et les activités de l’exercice 2023. « Tout s’est bien passé. L’AGO a décidé de la voie à prendre pour une assemblée apaisée. Nous avons pu rendre compte au plan des finances et des activités qui ont été faites pour l’exercice 2023. Tous les rapports ont été approuvés par acclamation », a-t-il déclaré.

Regardant vers l’avenir, Senghor a annoncé qu’une AG se tiendra au début de l’année prochaine pour préparer les élections à la présidence de la FSF, prévues pour août 2025. « Je pense que l’ambiance qui a prévalu ici est de bonne augure pour la suite. Quoi qu’il arrive et quels que soient les candidats, que nous puissions aller vers des élections apaisées, que la famille du football choisisse les dirigeants en qui elle a placé sa confiance et que les acquis soient préservés« , a-t-il exhorté, soulignant l’importance de la stabilité. Gelson Fernandes, directeur régional de la division des associations membres de la FIFA pour l’Afrique, a également salué l’harmonie au sein de la FSF. « Vous n’allez pas être d’accord sur tout, c’est une réalité, mais les critiques font partie du travail, il faut l’accepter« , a-t-il ajouté.

