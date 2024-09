Everton, pourtant bien lancé par Iliman Ndiaye, a encore été rattrapé par ses démons et concédé le nul sur la pelouse de Leicester City (1-1). La première victoire des Toffees en Premier League cette saison ne sera donc pas au King Power Stadium.

Presque rien ne réussit à Everton dans cette entame de saison. Comme lors de leurs trois derniers matchs, les Toffees ont encore mené au score mais ne sont pas parvenus à décrocher le résultat espéré. S’ils ne se sont pas faits renverser, comme contre Bournemouth (2-3) et Aston Villa (3-2), les hommes de Sean Dyche ontquand même lâché deux points précieux qui leur tendaient les bras face à Leicester City.

Car en ouvrant le score dès la 12e minute de jeu, grâce au premier but d’Iliman Ndiaye en Premier League, Everton avait fait le plus dur au King Power Stadium. Mais à force de ne pas concrétiser leurs autres occasions, les partenaires d’Iliman ont concédé l’égalisation sur corner, de la part de Stephy Mavididi (73e). À l’arrivée, un score de parité que n’arrange personne : Foxes et Toffees sont respectivement 15e et 20e.

Iliman Ndiaye ouvre le score pour Everton sur un magnifique mouvement de jeu. Le Sénégalais🇸🇳 ouvre son compteur but cette saison en Premier League.😵 pic.twitter.com/5eslMSNRss — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 21, 2024

wiwsport.com