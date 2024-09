Injouable, Al-Hilal s’est imposé 3-1 dans le Clasico d’Arabie saoudite face à Al-Ittihad ce samedi. C’était sans Kalidou Koulibaly, absent de la feuille de match.

Le patron a fait un choix très fort. Ce samedi soir, Al-Hilal accueillait Al-Ittihad de Karim Benzema dans son enceinte de la Kingdom Arena, pour le compte de la 4e journée de Saudi Pro League. Plus qu’un Clasico saoudien, une rencontre du haut de tableau entre deux formations qui venaient de remporter leurs trois premières rencontres de Championnat. Malgré l’enjeu, dans les rangs d’Al-Hilal ne figurait pas Kalidou Koulibaly.

Une absence qui n’a pas manqué d’étonner plusieurs supporters de l’équipe bleue et blanche, mais aussi certains observateurs. Si certains ont pensé à une suspension ou à une blessure, cela n’en est pas le cas. En réalité, il s’agissait d’une décision purement et simplement tactique de la part de l’entraîneur d’Al-Hilal. Etant donné qu’il ne pouvait inscrire que huit extra communautaires, Jorge Jesus a choisi de se passer du défenseur sénégalais.

« J’ai préféré la présence de Renan Lodi »

En conférence de presse, le technicien portugais s’est justifié sur ce choix. « Chaque match a sa stratégie. Moussa Diaby est un joueur dangereux et rapide, et nous avions besoin d’un bon joueur défensif face à lui. Donc, j’ai préféré la présence de Renan Lodi (plutôt que celle de Kalidou Koulibaly sur la feuille de match, ndlr). Il a fait un bon match et a bien marqué Diaby. D’ailleurs, quand Lodi est sorti, Diaby devenait de plus en plus dangereux », déclare Jesus.

Si Kalidou Koulibaly reste incontestablement un de ses meilleurs joueurs, il semble tout de me difficile de donner tort à l’ancien entraîneur de Benfica et du Sporting Lisbonne après ce match face à Al-Ittihad. Son équipe l’a facilement emporté sur le score de 3 buts à 1, et son axe central du jour, composé d’Hassan Al Tambakti et d’Ali Albulayhi a su contenir l’attaque emmenée par Karim Benzema, même si l’attaquant français a marqué en fin de rencontre.

جيسوس – مدرب الهلال:

جيسوس – مدرب الهلال:

الشوط الأول كان جنونيًا من قبل الهلال، ولاعبو الاتحاد عجزوا عن مجاراة الإيقاع، وننتظر بفارغ الصبر أن نلعب في ملعبنا

