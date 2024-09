Lors de la réunion exécutive de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) tenue hier, Seydou Sané, président de la cellule de communication, a annoncé une avancée significative dans le projet de réhabilitation du stade Demba Diop. Selon ses propos, la première phase des travaux devrait être achevée en juin 2025, permettant ainsi à ce mythique stade de Dakar, fermé depuis 2017, d’accueillir à nouveau des compétitions.

Le stade, dont la capacité totale atteindra 20 000 places, voit déjà ses premières 10 000 places en phase finale de réalisation. « Nous travaillons actuellement sur la plateforme principale et les bureaux, et d’ici juin, nous espérons compléter le reste des travaux », a précisé Seydou Sané.

Les travaux de réhabilitation, lancés en mars 2023 en présence de la Secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, du Secrétaire général du ministère des Sports, Paul Dionne, et de Me Augustin Senghor, visent à transformer Demba Diop en une infrastructure moderne, prête à accueillir les plus grandes compétitions.

Le stade, autrefois limité à 14 500 places, verra sa capacité passer à 20 000 places, avec des aménagements tels que la suppression de la piste d’athlétisme pour adopter une configuration de type anglais. « La première phase comprendra les vestiaires, la tribune couverte, les tribunes annexes, le gazon synthétique, ainsi qu’une nouvelle toiture en polyester ». Ce retour en force du stade, situé en plein cœur de Dakar, le rendra plus accessible que les autres infrastructures sportives de la capitale, ravivant ainsi l’espoir des amateurs de football de revoir des compétitions à Demba Diop.

wiwsport.com