Les Lionceaux du Sénégal, champions d’Afrique en titre, se préparent à disputer un match crucial contre la Gambie ce jeudi 19 septembre à 16 heures, pour leur deuxième sortie dans le groupe B du tournoi UFOA A U20.

Ce derby d’Afrique de l’Ouest est d’autant plus important qu’une victoire qualifierait les Sénégalais pour les demi-finales et les rapprocherait d’une place en finale, synonyme de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, prévue en 2025.

Forts de leur solide victoire 2-0 contre le Mali lors de la première journée, les hommes de Serigne Saliou Dia ont pris les commandes d’un groupe désormais réduit à trois équipes, après le retrait du Liberia. Dans ce contexte, la Gambie effectuera sa première sortie dans ce tournoi, ce qui ajoute une dimension particulière à cette rencontre décisive.

Lors de leur premier match, les Lionceaux ont affiché une maîtrise impressionnante face au Mali, remportant le duel grâce à des réalisations de Serigne Falou Diouf et d’Abdourahmane Dia. Avec cette victoire initiale, les Sénégalais se placent en position idéale pour aborder ce deuxième match avec confiance. Une nouvelle victoire contre la Gambie leur permettrait de s’assurer une place en demi-finale et de se rapprocher de l’objectif ultime : une qualification pour la CAN U20 2025.

Cependant, la Gambie, bien qu’effectuant son entrée tardive dans la compétition, ne prendra pas ce derby à la légère et tentera de faire vaciller les champions en titre. Les hommes de Serigne Saliou Dia, portés par leur statut de favoris, ont clairement l’ambition de poursuivre leur domination régionale et de défendre avec succès leur couronne.

wiwsport.com