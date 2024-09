Le tirage au sort de la phase des poules de la CAN 2024 de Beach Soccer s’est tenu ce jeudi au Caire. Les Lions vont lancer leur 11e participation dans le groupe B.

Les huit équipes sont reparties en deux groupes de quatre équipes. L’Egypte, pays hôte, et le Sénégal champion en titre sont respectivement dans les groupes À et B en première position.

Le Mozambique, le Malawi et la Mauritanie complètent la poule des Lions. On aura ainsi une retrouvaille entre le Sénégal et la Mauritanie qui sont dans une forte rivalité actuellement. Cette rencontre qui sera très suivie est aussi un derby. Les Mourabitounes du Sable participent pour la première fois à la CAN. Dans le groupe A, on aura un duel maghrébin entre l’Egypte et le Maroc qui partagent la même poule. Le Tanzanie et le Ghana complètent ce groupe.

La cérémonie est aussi marquée par la présence d’Ibrahima Ndiaye Chita, « Godfather » du Beach Soccer sénégalais, qui a été convié par la CAF pour participer à cette cérémonie. C’est la deuxième fois que l’Egypte accueille ce rendez-vous continental. En 2018, les joûtes ont eu lieu à Sharm El Sheikh.

Rappelons que le Sénégal est l’équipe la plus titrée dans cette compétition avec 7 titres remportés sur 12 éditions. Les Lions dirigés à nouveau par Ngalla Sylla voudront à nouveau garder ce trophée qu’ils ont soulevé lors des 4 dernières éditions de suite.

