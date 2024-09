Tottenham, battu dans le London Derby par Arsenal le week-end dernier (0-1), a touché du doigt ses doutes actuels. Avec le Sénégalais Pape Matar Sarr, de retour dans le onze de départ et ayant disputé l’intégralité de la rencontre, les Spurs ont eu toutes les peines du monde pour venir à bout de Coventry, actuel 14e de Championship, à l’occasion du troisième tour de League Cup.

Les hommes d’Ange Postecoglou se sont retrouvés mener après 63e minute de jeu, suite à l’ouverture du score de Brandon Thomas-Asante. Il a donc fallu une grosse fin de match pour s’éviter une élimination précoce. Djed Spence égalisant à la 88e minute, Brennan Johnson est apparu dans les arrêts de jeu (90e+2) pour permettre à Tottenham de l’emporter et se qualifier pour le prochain tour.

Better late than never 😅 pic.twitter.com/0VaZG08PfW

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 18, 2024