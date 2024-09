Elément incontournable de l’attaque d’une équipe d’Aberdeen en pleine bourre, le Sénégalais Pape Habib Gueye réalise un gros début de saison dans le Championnat écossais, avec des performances qui paraissaient peu probables il y a quelques petits mois.

Si le champion en titre du Celtic Glasgow confirme, la nouvelle saison 2024-2025 du Championnat écossais a démarré non sans surprise. Après cinq journées, le promu Dundee United, par exemple, occupe la quatrième place du classement. De son côté, Aberdeen, qui jouait le maintien la saison dernière, se classe deuxième. Justement, si les Dons comptent cinq victoires en autant de sorties, c’est en partie grâce à Pape Habib Gueye. En grande difficulté lors de ses premiers mois en Ecosse, l’attaquant sénégalais est l’artisan numéro un de la très bonne forme d’Aberdeen.

Recruté à l’été 2023 en provenance de Courtrai pour un peu plus de 500 000 euros, Pape Habib Gueye était censé jouer un rôle majeur dans la formation d’Aberdeen. Après, notamment, de belles années en Norvège puis en Belgique, l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam avait, sans doute, à cœur de briller dans une Scottish Premiership qui, dans son histoire, n’accueille pas beaucoup de Sénégalais (13 au total depuis son existence). Mais le joueur de 24 ans a eu tout le mal pour répondre aux attentes et convaincre son entraîneur à l’époque, Barry Robson.

Le déclic… en Norvège

Toutes compétitions confondues, le natif de Ziguinchor ne fait que sept apparitions, pour 139 petites minutes. Trop peu insuffisant pour espérer marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Du coup, malgré le changement d’entraîneur, avec le départ de Robson et l’arrivée de Neil Warnock, Pape Habib Gueye doit quitter Aberdeen, à l’intersaison 2023-2024, et retourner en Norvège, où il est prêté à Kristiansund jusqu’à la fin de la saison. Et comme la carrière d’un footballeur ne tient parfois qu’à de petites choses ou à une petite histoire, «PHG» renaît de ses cendres en Eliteserien (D1 norvégienne).

Sur ses 18 matchs avec le KBK, Gueye marque six buts et délivre trois passes décisives, permettant à son équipe, alors promue dans l’élite, de s’installer au milieu du classement de l’Eliteserien et d’atteindre le troisième tour de la Coupe de Norvège. La réussite d’Habib en Scandinavie n’est en aucun cas le fruit du hasard. C’est simple, le joueur a entamé sa carrière européenne dans le pays d’Erling Haaland, laissant notamment de très bons souvenirs aux supporters de l’Aalesunds FK, avec lequel il a marqué 25 buts et délivré 7 passes décisives en 61 rencontres, entre 2018 et 2020.

C’est donc en étant gonflé de confiance par son deuxième passage dans le football norvégien que Pape Habib Gueye est revenu, cet été, à Aberdeen. « J’ai été prêté pour jouer, pour trouver mon rythme, donc quand je suis revenu, je me suis senti à l’aise. Je savais que si j’allais à Kristiansund et que j’avais du temps de jeu, quand je serai de retour à Aberdeen, je reviendrai plus fort. Je connais mes qualités, donc je suis sûr que je serai capable de jouer à nouveau pour Aberdeen », raconte le joueur dans un entretien avec son club. Et c’est exactement ce qu’on est en train de voir avec lui.

Gueye fait plus que marquer avec Aberdeen

Pour le premier match de la saison en Premiership et le déplacement sur la pelouse de St. Johnstone, Jimmy Thelin se privait de son attaquant sénégalais pour débuter la rencontre. Pas de problème puisqu’Aberdeen l’emporte (1-2). Toutefois, il n’aura pas fallu beaucoup de temps au technicien suédois de 46 ans pour témoigner sa pleine confiance à son numéro 14. Titularisé contre Saint Mirren, Gueye marque son premier but avec les Dons, vainqueurs 3-1 dans ce match. S’en suivra une masterclass face à Kilmarnock (2-0) puis contre Motherwell (2-1), avec à chaque fois un doublé, mais pas que.

« Il est arrivé fin juin je crois, rappelle Thelin après le succès contre Motherwell. Il était en forme car il a joué en Norvège et était prêt à jouer. Il mérite de jouer car il a fait de bonnes performances. C’est important pour les attaquants de faire des passes décisives et de marquer des buts. Mais en plus de cela, il fait sa part dans les transitions défensives, les duels sur balles arrêtées, il presse et continue jusqu’à ce qu’il ne puisse plus courir ». Ce ne sont donc pas uniquement les buts de grande classe, comme sur l’ouverture du score face à Motherwell, que Pape Habib Gueye montre le meilleur aspect de son jeu, mais il est tout simplement dans tous les efforts dans son poste de meneur de jeu.

« Si tu ne joues pas, tu n’as pas le rythme, mais une fois que tu commences à jouer, tu peux continuer. Je sais ce que je peux faire, et maintenant que je suis de retour, je veux le montrer aux supporters. J’essaie tout le temps de rendre les fans heureux. Je crois en moi, et nous avons une équipe très forte, où tout le monde s’entraide. Je crois que cette année, nous pouvons avoir quelque chose de spécial », s’enflamme le principal intéressé. Si réaliser des choses spéciales paraissaient peu improbable avant le début de saison, Aberdeen pour désormais se permettre de rêver, grâce à Pape Habib Gueye qui peut aussi rêver de la sélection A du Sénégal, en poursuivant sur sa lancée actuelle en Ecosse.

wiwsport.com