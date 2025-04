Al-Nassr, septième après trois journées de Saudi Pro League et tenu en échec par Al-Shorta (Irak) (1-1), lundi, pour son premier match de la saison en Ligue des Champions d’Asie, a décidé de se séparer de son entraîneur Luis Castro. Le club saoudien a rendu officielle la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce mardi après-midi.

« Al-Nassr peut annoncer que l’entraîneur-chef Luis Castro a quitté le club. Toute l’équipe d’Al-Nassr tient à remercier Luis et son équipe pour leur travail dévoué au cours des 14 derniers mois, leur souhaitant bonne chance pour l’avenir », peut-on ainsi lire dans un communiqué transmis sur le compte Twitter des Jaune et Bleu.

AlNassr can announce that Head Coach Luis Castro has left the Club.

Everyone at AlNassr would like to thank Luis and his staff for their dedicated work during the past 14 months, wishing them the best of luck for the future. pic.twitter.com/FznpvPHG0T

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 17, 2024