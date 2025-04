Noah Fadiga, Pape Demba Diop, Pape Habib Gueye… Plusieurs footballeurs sénégalais ont brillé dans les Championnats étrangers durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-2-3-1.

EDOUARD MENDY solide

Le portier d’Al-Ahli a débuté son match face à Al-Nassr (1-1), vendredi, de manière approximative, sauvé sur la ligne par son défenseur Roger Ibañez, après une intervention manquée sur une tête de Sadio Mané (8e). Mais par la suite, il est monté en puissance et a fini par réaliser une prestation correcte. Attentif dans ses sorties et précis sur ses relances, il s’est illustré avec un bel arrêt face à Marcelo Brozovic (23e). En seconde période, il a longtemps maintenu son équipe devant au score, notamment grâce à son intervention face à Brozovic, encore une fois (66e), et sur une erreur défensive d’un coéquipier (73e). Il est malheureusement trompé par son propre partenaire Al-Hurayji, buteur contre son camp pour l’égalisation d’Al-Nassr dans les arrêts de jeu.

NOAH FADIGA s’affirme

Un match remarquable pour l’arrière droit sénégalais avec la Gantoise face à Malines, ce dimanche, à l’occasion de la 7e journée de Pro League. Régulièrement titulaire dans une position de piston ou d’ailier, et donc libéré de certaines tâches défensives dans le système à trois défenseurs de Wouter Vrancken, le joueur de 24 ans s’est montré très remuant dans son couloir. À l’origine de plusieurs bons ballons pour ses partenaires, il avait permis à la Gantoise de faire le break et d’aller gagner (2-0), avec son premier but dans le Championnat belge. Preuve qu’il monte en puissance et consolide la confiance de son entraîneur, il a complété 90 minutes pour la première fois cette saison.

OUSMANE DIAO renversant

Une fois n’est pas coutume. Le jeune défenseur de 20 ans est encore passé de zéro à héros avec le FC Midtjylland. En difficulté en première période, samedi, lors du choc de la 8e journée du Championnat danois face au FC Copenhague, avec notamment une erreur qui a failli coûter un but et un penalty concédé pour l’ouverture du score adverse, l’ancien joueur du CD Mafra s’est révolté en seconde période. D’abord retrouvé défensivement, il s’est distingué de fort belle manière offensivement en étant passeur, de manière opportuniste, puis buteur, à l’arrachée, sur les deux buts qui permettent à Midtjylland de retourner Copenhague (2-1) et conforter sa place de leader de Superligaen. Indestructible.

MOUSSA NIAKHATÉ rassurant

La trêve internationale a fait du bien au défenseur sénégalais de 28 ans. Car après trois premiers matchs poussifs sous ses nouvelles couleurs de l’Olympique Lyonnais, celui qui sort déjà d’une solide prestation avec les Lions face au Burundi a haussé le niveau contre le RC Lens ce dimanche. Si l’OL n’a pas encaissé au Stade Bolaert (0-0), c’est en partie grâce à lui avec son intervention exceptionnelle face à David Pereira da Costa en début de seconde période. Niakhaté, précis dans ses relances, a aussi imposé sa puissance dans les duels dans cette partie. De quoi rassurer les supporters lyonnais.

MOR TALLA GAYE cumule

Dans une grande forme et souvent décisif ces dernières semaines, le très polyvalent latéral gauche du FK Auda a été très bon lors du nul samedi face au Riga FC (2-2). Positionné comme ailier, il a été inspiré sur chaque prise de balle et sur ses centres. Et c’est lui qui égalise pour son équipe à 1-1 juste avant la pause, marquant son 4e but de la saison dans le Championnat letton. Une copie presque parfaite pour l’ancien pensionnaire de Diambars. On peut également noter le superbe but de son compatriote El Hadji Bakary Mané, qui a permis au FK Auda d’arracher le nul dans cette rencontre.

LAMINE CAMARA omniprésent

De retour de suspension samedi, le jeune milieu de terrain a été directement titularisé par Adi Hütter pour le déplacement à Auxerre, lors de la 4e journée de Ligue 1. C’est lui qui adresse un superbe corner enroulé sur la tête de Thilo Kehrer, pour l’ouverture du score. Comme un poisson dans l’eau, l’ancien joueur du FC Metz s’est ensuite promené dans l’entrejeu et a éclairci le jeu monégasque, que ce soit sur ses passes ou dans ses interventions. Efficace à la récupération et inspiré dans ses dribbles, il a également été très solide dans les duels, posant de gros soucis aux Auxerrois. Malheureusement, il subit un choc et cède sa place dans les arrêts de jeu.

PAPE DEMBA DIOP impressionne

Comme l’un ne va presque sans l’autre, après Lamine Camara, on retrouve son ancien binôme de la sélection U20. Le milieu de terrain de Zulte Waregem Pape Demba Diop, 21 ans, a été un véritable chef d’orchestre du Essevee, lors de la victoire (1-3) à Eupen ce dimanche. Dans l’entrejeu, l’ancien pensionnaire de Diambars a fait part de toute l’étendue de ses qualités, notamment dans les passes, courtes comme longues. Sans jamais lésiner sur ses efforts défensifs, il couronne une magnifique prestation en propulsant son équipe vers la victoire avec son premier but de la saison, à la 73e.

BARTHELEMY DIEDHIOU déroutant

Plutôt discret lors de ses dernières sorties avec le BFC Daugava Daugavpils dans le Championnat letton, l’ailier de 23 ans a été bien plus en réussite ce samedi face au Grobiņas SC. Sur son aile droite, l’ancien joueur de Lille a fait des misères à la défense adverse. À l’aise avec le ballon et dévastateur dans ses dribbles, il a délivré deux passes décisives sur les trois premiers buts du BFC Daugavpils. Mieux encore, il aggrave la marque, propulsant son équipe vers une large victoire (4-0), la première depuis six matchs de Virsliga. Une prestation de choix pour Barth ».

PAPE HABIB GUEYE irrésistible

C’est clairement l’un des joueurs à la mode dans le Championnat écossais depuis le début de saison. C’est simple, à l’image de son équipe Aberdeen, l’attaquant sénégalais de 24 ans semble intenable en ce moment et l’a encore prouvé samedi, lors de la victoire contre Motherwell (2-1). Dribbleur, solide dans les duels comme sur les tacles, accélérateur, l’ancien pensionnaire de l’AF Darou Salam était partout dans ce match. Partout comme dans la zone de vérité. Sur une accélération, il a fixé la défense adverse pour placer une superbe frappe croisée et ouvrir le score. Puis il surgit tel un renard de surface pour mettre un doublé, aller se classer en tête du classement des meilleurs buteurs de la Premiership, avec 5 réalisations, et placer son équipe coleader du Championnat avec cinq victoires en cinq matchs, comme le Celtic Glasgow. Revanchard.

Revoilà KEÏTA BALDÉ

À la peine depuis de nombreux mois, l’attaquant de 29 ans retrouve le sourire du côté de la Turquie, où il a atterri cet été en rejoignant les rangs de Sivasspor. Titulaire pour la première fois samedi face à Gaziantep, l’ancien joueur de la Lazio Rome s’est démené un peu partout sur le front offensif de son équipe, montrant énormément d’envie et se donnant à fond dans chaque ballon. Il a fini par être récompensé d’un beau but qui propulse Sivasspor vers une victoire 3-2 et qui met fin à sa disette longue de 495 jours. Une éternité sans marquer. Dommage, il a voulu trop célébrer et a donc été expulsé après avoir enlevé son maillot, alors qu’il avait déjà écopé d’un avertissement.

BAMBA DIENG buteur

Plutôt en forme avec le FC Lorient en Ligue 2, avant d’arriver à Angers dans les dernières heures du mercato, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille vivait sa première titularisation avec le SCO à Strasbourg, dimanche. Et comme une évidence, le joueur de 24 ans a encore frappé face à sa proie favorite, égalisant pour Angers à la 62e minute. Son quatrième but en quatre matchs face à Strasbourg permet aux Angevins d’engranger leur premier point de la saison.

