La nouvelle saison 2024-2025 de Pro B française a été lancée de manière remarquable par Fos Provence Basket de Mamadou Petit Niang. Lors de la première journée, les Byers ont réussi à s’imposer sur le parquet de l’ALM Evreux Basket Eure (85-75).

Un bon début de saison! Fos Provence Basket ne pouvait pas envisager un succès plus prestigieux, en particulier obtenu à l’extérieur. Dans cette première journée de Pro B, Mamadou Petit Niang et ses coéquipiers ont dominé leurs adversaires en s’imposant avec parfaitement, une victoire qui leur permet de bien commencer cette nouvelle campagne.

L’international sénégalais Mamadou Niang dit Petit, recruté cette saison, a joué un rôle clé dans la victoire de sa nouvelle équipe. Il a été titularisé dans le 5 de départ et a obtenu vingt et une minutes de jeu avec 12 points, 4 rebonds, 1 contre et 1 passe décisive pour 17 points. Un excellent début sous ses nouvelles couleurs.

