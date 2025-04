En ouverture de championnat de NM1, les Béliers ont réussi à se débarrasser du piège de Tarbes-Lourdes (72-75), ce samedi 14 septembre. En particulier grâce à Jamar Abrams qui a joué un rôle décisif dans le money-time.

Dépourvus de Labouzie et Thévenard, les hommes de Thibaut Wolicki prenaient le meilleur départ face aux Bigourdan (9-2, 3′). Alors que Quimper revenait grâce à un trois points de Dumortier puis à un lay-up de Wallez (9-7, 6′), les Béliers essuyaient en quelques instants (11-4, 20-11, 7′), mais se redressaient pour réduire la casse (22-17, 10′) avant de revenir en tête (22-23, 12′).

À leur retour des vestiaires, les Bretons montraient un autre visage, plus adroit et plus combatif : ils revenaient au contact de Tarbes-Lourdes après un service de Dudit pour Abrams qui partait dunker (48-47). Ils l’emportaient dans ce troisième quart (14-25) et l’emportaient à l’entame du dernier (56-56). Même si Tidiane Badiane et ses coéquipiers à 42 secondes de la fin (72-74) et leur échec au tir pour l’égalisation. Le joueur de pivot sénégalais a marqué 9 points lors de cette rencontre.

