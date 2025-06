Exceptionnel dans le domaine sportif de la Région verte. Un championnat navétanes de football féminin est récemment lancé par l’Organisation pour la Promotion de l’Education, de la Santé et du Sport Féminin (O.P.E.S.S.F).

C’est un tournoi qui rassemble vingt-trois équipes, quinze de Ziguinchor et huit de Saly (département de Mbour). Le début officiel s’est déroulé ce dimanche 18 août à 16 h 30 sur le terrain de l’école primaire de Soucoupapaye. Il y a eu plusieurs autorités et autres acteurs présents, dont le président de la Ligue régionale de football et le président du district de football de Ziguinchor respectivement.

Selon le président de ce magnifique projet, Famara Vieux Moukossoro Diédhiou, ce « Navétan féminin » lui offre l’opportunité de contribuer à la promotion du football féminin, tout en identifiant les talents. L’ASC Aline Sitoé a remporté le premier match de ce championnat face à Djodjé par 2 buts à 1.

Wiwsport.com