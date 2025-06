Ces dernières heures, le dossier concernant Mikayil Ngor Faye au Barça semble se rapprocher de son terme. En effet, les informations sont unanimes, le jeune défenseur sénégalais devrait s’engager avec le Stade Rennais et a fait ses adieux à ses futurs ex-coéquipiers à la Ciutat Esportiva.

Après de nombreuses spéculations, Mikayil Ngor Faye va enfin quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Stade Rennais. Les dirigeants des deux clubs semblent voir le bout du tunnel dans ce dossier. En effet, après avoir longtemps recalé plusieurs autres clubs, la direction du Barça semble avoir lâcher la corde et accepté la proposition du club breton à hauteur de 12 millions d’euros, en plus d’une option de rachat et un pourcentage à la revente.

À 20 ans, le défenseur sénégalais va donc pouvoir renflouer les caisses catalanes et aller poursuivre sa progression en Bretagne. Mika Faye va renforcer l’effectif de Julien Stéphan, qui cherchait un remplaçant au Belge Arthur Theate, parti à l’Eintracht Francfort il y a quelques jours. Ce vendredi 23 août, l’ancien pensionnaire de Diambars a retrouvé le chemin de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, dans le but de faire ses adieux aux joueurs du Barça.

❌No entrena Andreas Christensen. Nada grave ni de futuro ❌No entrena Mika Faye, que ha venido a despedirse, recoger sus cosas y se va a 🇫🇷 traspasado ❌No entrena y no viene a la Ciutat Esportiva, Vitor Roque, pendiente de concretar su cesión al Betis y viaje a Sevilla pic.twitter.com/omEVwT9Gr7 — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 23, 2024

Attendu à Rennes dans cette journée, Mikayil Ngor Faye va effectuer la traditionnelle visite médicale, avant de procéder à la signature de son contrat. Selon Foot Mercato, il va s’engager pour quatre ans, soit jusqu’en 2028, plus une année supplémentaire. Si tout se déroule comme prévu, le Sénégalais pourrait être disponible pour Julien Stéphan pour le déplacement à Strasbourg ce dimanche après-midi (15h00 GMT), pour la 2e journée de Ligue 1.

🚨🔴⚫️🇸🇳 #Ligue1 | ✈️ Mikayil Faye et son agent se sont envolés ce matin en direction de Rennes 🩺✍️ Visite médicale prévue puis signature d'un contrat jusqu'en juin 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ + une année en option https://t.co/IqIEZECP8J https://t.co/9wkSXJ4jGL pic.twitter.com/gUjR8SZU91 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 23, 2024

