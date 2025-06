Qualifiée pour les demi-finales du tournoi préqualificatif pour le Mondial 2026 de Basket, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal affrontera le Rwanda ce samedi. En cas de qualification pour la finale, les Lionnes défieraient la Grande-Bretagne ou la Hongrie.

Les Lionnes sont fixées. Seule équipe invaincue des quatre qualifiées pour les demi-finales du tournoi préqualificatif pour la prochaine Coupe du Monde féminine (3 victoires en 3 matchs), qui se dispute actuellement à Kigali, l’Equipe Nationale du Sénégal connaît son adversaire pour les demi-finales : il s’agit du pays hôte rwandais. Une veille connaissance pour les joueuses d’Otis Hughley Jr., mais également un adversaire de calibre.

🏀 Demi-finale : Les Lionnes du Sénégal feront face au Rwanda de Coack Cheikh Sarr 🇸🇳🇷🇼

Des retrouvailles avec Cheikh Sarr

Les partenaires de Yacine Diop, qui se sont défaites de la Hongrie (63-61), du Brésil (69-59) puis des Philippines (87-62) lors d’une phase de groupes parfaite dans ce tournoi, auront une belle carte à jouer contre le Rwanda qui, contrairement au Sénégal (8 participations), ne s’est jamais qualifié pour un Mondial mais progresse au fil des années. Quatrièmes lors du dernier Afrobasket, les Rwandaises ont obtenu de bons résultats ces derniers mois.

Et comme guide, les coéquipières de Bella Murekatete ont sur le banc un homme qui connaît bien le basket sénégalais et ses basketteuses : Cheikh Sarr. Ancien sélectionneur des Lionnes, le technicien sénégalais mène le basket rwandais depuis 2021 et sera donc un homme clé à prendre en compte pour les Sénégalaises à la Kigali Arena ce samedi soir (18h00 GMT). Dans l’autre demi-finale, la Grande-Bretagne sera favorite face à la Hongrie.

Un long chemin vers le Mondial 2026

En cas de qualification en finale, les Lionnes devront donc affronter soit les Britanniques soit les Hongroises pour tenter de retrouver la Coupe du Monde, après avoir raté la dernière édition en Australie. Mais le chemin est encore long. Car actuellement au Mexique aussi, se joue un autre tournoi préqualificatif. Et avec huit équipes par tournoi, le vainqueur de chaque tournoi sera qualifié pour participer à un tournoi de qualification au Mondial 2026. Donc, il restera beaucoup de montagnes à grimper pour le Sénégal, même en cas de victoire finale au Rwanda.

