Pour son premier match de la saison, Chelsea s’est incliné deux à zéro face à Manchester City ce dimanche. Malgré leurs bonnes intentions, les partenaires de Nicolas Jackson sont logiquement tombés sur plus fort.

Et voilà comment renvoyer Todd Boehly sur le marché des transferts… Encore très chaud dans ce mercato, Chelsea disputait son premier match de la saison dans le Championnat d’Angleterre. Au menu, les Blues ont été plutôt bien servis avec la réception du quadruple champion en titre qui n’est « que » Manchester City. Objectif pour les Londoniens, commencer de la meilleure des manières l’ère Enzo Maresca.

Mais rien a changé, la marche était beaucoup trop haute pour espérer mieux qu’une défaite 2 buts à 0 des coéquipiers de Nicolas Jackson, aligné à la pointe de l’attaque de son équipe. Manchester City a imposé sa supériorité dès les premières minutes et est parvenu à ouvrir le score grâce à Erling Haaland (18e). Les joueurs de Chelsea ont essayé d’exister, sans pour autant trop inquiéter leurs adversaires.

Et alors qu’ils poussaient pour tenter de revenir au score, les hommes de Maresca se feront assommer par un magnifique but d’un ancien de la maison en l’occurrence Mateo Kovacic (84e). Manchester City n’avait plus qu’à gérer sa fin de match pour empocher ses trois premiers points et imiter ses grands que sont Liverpool et Arsenal. Prochain rendez-vous en PL pour Chelsea, le week-end prochain à Wolverhampton.

