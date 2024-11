Strasbourg a livré une partie très disputée contre Montpellier ce dimanche après-midi, mais les Alsaciens n’ont pas réussi à l’emporter malgré un but remarquable de son capitaine Habib Diarra (1-1). Pape Daouda Diong a débuté avec le Racing et en Ligue 1 lors de cette rencontre.

Après cinq victoires sur les cinq premiers matchs, la Ligue 1 McDonald’s a servi aux supporters ses premiers partages de points pour cette première journée de Championnat 2024-2025. Si Toulouse et Nantes se sont quittés par un score nul et vierge (0-0), Montpellier et Strasbourg se sont eux départagés par un score de parité (1-1), à l’issue d’une belle partie au Stade de la Mosson.

Captain Diarra déjà chaud

Pour débuter cette rencontre, le nouvel entraîneur du Racing Liam Rosenior avait fait le chaud de titulariser son jeune milieu de terrain sénégalais Pape Daouda Diong. À 18 ans, le joueur arrivé cet été en provenance de l’AF Darou Salam faisait donc ses débuts officiels avec Strasbourg. Plutôt entreprenant en première période, l’ancien international U17 sénégalais cédait sa place à la pause.

Mais il y avait toujours un Lion sur la pelouse en la personne d’Habib Diarra. Promu capitaine de cette jeune équipe alsacienne, le joueur de 20 ans a su prendre ses responsabilités puisque c’est lui qui a ouvert le score pour Strasbourg sur une superbe frappe à la 58e minute. Mais un penalty transformé par Savanier (67e) a permis à Montpellier d’égaliser. Et les deux équipes se quittèrent dos à dos.

🖼️ I Le chef d’oeuvre du capitaine Habib Diarra pour ouvrir le score à la Mosson ! 😳👶#MHSCRCSA pic.twitter.com/uRuraBI1CM — DAZN France (@DAZN_FR) August 18, 2024

