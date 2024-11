Les Sang et Or ont remporté leur premier match de Ligue 1 sur la plus petite des marges ce dimanche contre le SCO d’Angers.

Will Still démarre idéalement son aventure à la tête du RC Lens. Le successeur de Frank Haise a vu ses hommes s’imposer contre Angers en marge de la première journée de Ligue 1.

Wesley Saïd a marqué l’unique de la rencontre pour permettre à son équipe de marquer ses trois premiers points de la saison. Le milieu sénégalais Nampalys a disputé la rencontre avant d’être remplacé à la 72e minute par Andy Diouf.

De son côté Ibrahima Niane a joué les quinze dernières minutes de la rencontre mais n’a pu aider Angers à accrocher le nul malgré une deuxième mi-temps de qualité pour le SCO.

🏁 𝑩𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆́𝒆 𝒆𝒏 𝒎𝒂𝒕𝒊𝒆̀𝒓𝒆 👏

En maîtrise, les Sang et Or ont fait preuve de sérieux et de solidité lors de cette J1 de @Ligue1. Ils signent leur premier succès de la saison et rentrent en Artois avec les 3⃣ points ! 💪@AngersSCO 0⃣-1⃣ @RCLens#SCORCL pic.twitter.com/tJahCc8Hkj

— Racing Club de Lens (@RCLens) August 18, 2024