Arrivé un peu tard dans ce mercato estival, Sidi Bane devra d’abord faire ses premiers pas dans l’équipe réserve du RC Lens.

Sidi Bane devra donc attendre avant de débuter sous les couleurs du Racing Club de Lens. Recruté cet été pour environ 300 000 euros en provenance du BATE Borisov (Biélorussie), le défenseur sénégalais de 20 ans va en effet commencer l’aventure artésienne avec l’équipe réserve. C’est du moins ce qu’a fait savoir son entraîneur. La conséquence d’une arrivée tardive dans l’Artois.

« C’est un défenseur très propre au ballon, qui va assez vite, a d’abord estimé l’entraîneur du RC Lens Will Still dans des propos rapportés par Lensois.com. Il est très vif sur ses premiers appuis. On a dû attendre jusqu’à cette semaine pour son arrivée, car il devait obtenir son visa. Il va d’abord commencer avec la réserve pour l’instant, mais il a un profil et un potentiel vraiment intéressants. »

Nzola, Bane, Ojediran : les dernières recrues du #RCLens vues par Will Still https://t.co/zXrQXjfftq — Lensois.com (@LensoisComLive) August 17, 2024

