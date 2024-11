La ministre des sports Khady Diene Gaye était en visite ce week-end dans le sud du pays. À Sedhiou, elle a exprimé sa tristesse de constater que malgré les fonds alloués, le taux d’exécution est quasiment nul pour le chantier du stade régional.

Alors que le chantier a commencé en 2017, le stade régional de Sedhiou ne verra pas de sitôt jour. En visite sur le chantier, la ministre des sports informe que le taux d’exécution n’a pas atteint les 20%. Pourtant, il a été financé à hauteur de 3,5 milliards de Fcfa, soit 66% du taux de financement.

« Il faut que les Sénégalais sachent la situation des infrastructures sportives. Il faut qu’ils sachent que les ressources publiques, que l’argent du contribuable a été affecté pour la construction d’infrastructures sportives y compris le stade Sedhiou mais voilà là où nous en sommes. À 66% d’exécution financière, on devrait être à 50% d’exécution physique ! Comment l’évaluez vous en regardant? C’est très triste, honnêtement. Depuis 2017, ce chantier tarde. Cette jeunesse de Sedhiou a besoin d’un lieu pour exprimer son talent » a déclaré Khady Diene Gaye via son compte X où elle a partagé une vidéo.

« Je condamne fermement ces pratiques et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour y remédier. La jeunesse de Sédhiou, tout comme celle du reste du pays, a besoin de cadres pour exprimer son talent » a-t-elle ajouté.

Au Sénégal, un grand chantier de réhabilitation des stades régionaux a été lancé. Toutefois, force est de constater que les constructions tardent à prendre forme, avec des délais de livraison largement dépassés.

