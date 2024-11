Ce fut la performance la plus marquante d’une équipe africaine dans l’histoire des tournois olympiques de basket-ball et l’un des principaux moteurs du succès sans précédent du Nigeria a été le leadership de la joueuse Rena Wakama.

Âgé de 32 ans seulement, Wakama a été sacré meilleur entraîneur après avoir mené les D’Tigress vers une série de succès historiques à Paris. Le Nigeria a fait sensation en battant l’Australie dès le premier jour, ce qui était la première fois qu’il gagnait un match de la phase de groupe. Quelques jours plus tard, le Nigeria a surpris le Canada et est devenu la première équipe africaine à remporter deux victoires aux Jeux, une fois de plus sa défense tenace lui ayant permis de réussir.

Plus impressionnant encore, cela lui a permis d’obtenir un billet pour la phase à élimination directe et de devenir la première équipe africaine de l’histoire, hommes ou femmes, à disputer les quarts de finale olympiques. Sa campagne s’est finalement terminée par une défaite contre les États-Unis, mais même là, elle a montré son esprit combatif et ses qualités jusqu’au bout.

Nigeria’s 🇳🇬 incredible run at #Olympics wasn’t going to go unnoticed. Rena Wakama is the Best Coach of #Paris2024 Women’s Basketball. 🧠 pic.twitter.com/ekLRUgSfbr — FIBA (@FIBA) August 11, 2024

