L’entraîneur sénégalais et ses joueuses françaises ont y cru. Au bout d’un combat infernal et d’un suspense insoutenable, l’Equipe de France féminine de basketball s’est en effet inclinée de justesse face aux Etats-Unis, ce dimanche, lors de la finale pour la médaille d’or aux JO Paris 2024 (66-67).

Les Jeux Olympiques 2024 se terminent par une défaite cruelle pour l’entraîneur sénégalais Jean-Aimé Toupane et son Equipe de France féminine de basket. Les Bleues ont poussé Team USA dans ses retranchements, mais cela n’a pas suffi pour s’imposer. Les Américaines l’emportent d’un petit point (67-66) pour conquérir une huitième médaille d’or de suite. Après un concours de lancers francs, le match s’est terminé par un tir au buzzer de Gabby Williams, tir qui était hélas à 2 points pour quelques centimètres. La France va avoir de très, très gros regrets.

La France a mené de 10 points après un début de deuxième période de feu. Les États-Unis ont eu une adresse rachitique de loin (2 sur 12). Les États-Unis ont perdu 19 ballons. Marine Fauthoux a marqué du logo pour enflammer Bercy. Mais malgré tous ces éléments favorables, les Bleus ont quand même perdu. Elles peuvent être fières de leur prestation globale, notamment défensive, en répondant à l’intensité adverse. Car c’est peu dire qu’elles ont fait douter les Américaines, pourtant invincibles depuis la nuit des temps. Il y avait 25-25 à la mi-temps car les deux équipes ont sorti les barbelés. Mais, dans le finish, la France n’a pas su conclure. Comme les hommes la veille quand ils sont revenus à trois longueurs à quelques minutes de la fin.

Cruel final pour les Françaises

Les Américaines ont passé leur vie sur la ligne (27 sur 34 aux lancers), faisant la différence avec leur physique plutôt que leur réussite aux tirs (34 %). A’ja Wilson a notamment fait très mal au secteur intérieur des Bleues, terminant avec un gros double double (21 points, 13 rebonds). Ses lieutenantes ont été Kelsey Plum et Kakleah Copper, 12 points chacune et précieuses dans le money time. On n’a en tout cas jamais senti une vraie plénitude chez Team USA, alors que sa domination était incontestable depuis le début de la compétition.

Qu’a-t-il manqué aux Bleues ? Un petit point pour arracher la prolongation, déjà. Mais surtout un tantinet plus de réussite dans le périmètre, où les Françaises, repoussées par les Américaines, ont artillé et vendangé (7 sur 36, soit 19 %). Battues aux rebonds (48 à 39), comme on pouvait hélas s’y attendre, elles n’ont pas profité de leurs excellents stops défensifs au moment où cela comptait. Trop de possessions ont été gâchées, y compris en transition, et les Bleues risquent de ruminer pendant longtemps. Elles ont fait plier Team USA, qui n’a pas rompu pour autant. Comme les Bleus de Vincent Collet, l’expression « Si près, si loin » n’a jamais été autant adaptée.

VICE-CHAMPIONNES OLYMPIQUES 🥈 Nos Bleues auront été héroïques en finale face à la Team USA et terminent sur la 2e marche du podium des Jeux Olympiques de Paris ! 👏#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/299akAWwyN — Equipe France (@EquipeFRA) August 11, 2024

wiwsport.com