L’UGB est le nouveau champion du Sénégal chez les hommes. Les Saint-Louisiens ont dominé ce dimanche soir l’ASC Ville de Dakar pour être sacrés sur le score de 3 à 0. Les Étudiants ont été largement au-dessus des Citadins.

Entrés dans le match avec une meilleure application, les garçons de l’UGB vont s’emparer de la première manche de cette finale (25 à 20). Toutefois, la différence dans le jeu des deux équipes n’est pas grande – ce qui laisse entrevoir un 2e set très disputé entre l’UGB et l’ASCVD. À noter que le match a été interrompu à quelques minutes de la fin du set, suite à la blessure d’un joueur de l’ASC Ville de Dakar. Mais il y a eu plus de peur que de mal, le jeu a repris après quelques minutes de soin pour le joueur sorti sous les applaudissements du public.

Comme pressenti, le 2e set a été serré entre les deux formations avec beaucoup de services ratés de part et d’autre. Mais, l’équipe de l’UGB, plus juste techniquement, s’est encore offert la deuxième manche par 25 à 20. Une deuxième avance qui scelle le sort de cette finale chez les hommes. Les Saint-Louisiens filent tout droit vers le sacre.

À la troisième manche, l’ASCVD revient avec de meilleures sensations pour même prendre l’avantage jusqu’au 6e point du set. Après cela, l’UGB a repris l’avantage pour enchainer avec un 3e succès dans ce match. Ibrahima Seck et ses partenaires se sont débattus et ont fait montre de caractère pour maîtriser leurs adversaires et s’offrir le sacre au bout du compte. L’ASC Ville de Dakar ne connaîtra pas le même succès qu’au basket. Les Saint-Louisiens s’imposent donc 3 à 0 au terme d’une belle finale.

wiwsport.com