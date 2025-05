Kaba Diawara n’est plus le sélectionneur de la Guinée. Dans un long communiqué publié sur son site ce dimanche, la FEGUIFOOT annonce l’éviction du technicien de 48 ans pour non atteinte aux objectifs fixés. Elle précise la mise en place d’un directoire transitoire.

Fin de mission pour Kaba Diawara à la tête de la sélection guinéenne. Nommé en octobre 2021, le technicien de 48 ans vient en effet d’être démis de ses fonctions par la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT). C’est cette dernière qui en a fait part dans un long communiqué publié ce dimanche soir. « Cette décision a été prise en raison de l’absence de réalisation des objectifs sportifs qui avaient été fixés contractuellement. L’objectif initialement assigné au staff sortant était de faire progresser le Syli National A parmi les 10 meilleures nations africaines au classement FIFA au cours d’une période d’évaluation de deux ans. Malheureusement, cet objectif n’a pas été atteint, ce qui a conduit à la nécessité d’une réorientation stratégique », peut-on lire.

Sélectionneur du Syli National lors des Jeux Olympiques Paris 2024, Kaba Diawara a vu son équipe s’arrêter dès la phase de groupes. Eliminé en huitièmes de finale de la CAN 2024, les Guinéens ont ensuite été sortis en quarts de finale de la dernière CAN, en Côte d’Ivoire, toujours sous la houlette de Kaba. Logée dans le Groupe G, la Guinée occupe actuellement la 4e place des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde qui sera donc forcément l’un des défis du prochain staff. D’autant plus que la Guinée ne s’est jamais qualifiée au Mondial. Mais en attendant, place à un directoire transitoire pour mener les partenaires de Naby Keita.

« Pour garantir une transition efficace et assurer la continuité dans la préparation des prochaines échéances, il a été décidé de mettre en place un directoire transitoire chargé de la gestion technique du Syli A, ajoute la FEGUIFOOT. Ce directoire sera en place jusqu’à au moins novembre 2024, période correspondant à la fin des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Ce directoire sera placé sous la supervision du Directeur Technique National (DTN) et sera coordonné par M. Michel Dussuyer, ancien sélectionneur du Syli National. Le directoire inclura également M. Charles Paquille, ancien assistant du sélectionneur national, lequel assumera les fonctions de sélectionneur […] La Fédération Guinéenne de Football est convaincue que ce directoire transitoire saura maximiser le potentiel des talents présents au sein de notre sélection, tout en insufflant un nouvel élan indispensable pour atteindre les objectifs sportifs ambitieux que nous nous sommes fixés ».

Fin de collaboration avec le sélectionneur de l’équipe nationale Syli A et nomination d’un directoire transitoire#FGF I #SyliNational I https://t.co/u89nTZ8MwD — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) August 4, 2024

wiwsport.com